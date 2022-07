Pugile ucciso ad Anzio, il padre accoltella due buttafuori (Di domenica 17 luglio 2022) Il padre di Leonardo Muratovic, il 26enne ucciso nella notte, ha sferrato due fendenti contro due buttafuori di un locale perché non avrebbero protetto il figlio Leggi su ilgiornale (Di domenica 17 luglio 2022) Ildi Leonardo Muratovic, il 26ennenella notte, ha sferrato due fendenti contro due buttafuori di un locale perché non avrebbero protetto il figlio

