Parità di genere? Serve cambiare mentalità D’Amico | “Fermare i femminicidi con l’educazione”

È costantemente impegnata in alcune tra le battaglie sociali più importanti del nostro tempo. Dal suo studio di avvocato passano casi di diritti negati, dalla sua penna vengono analizzati e commentati i più atroci casi di femminicidio della nostra cronaca, dalla sua cattedra – la prima in Italia dedicata ai diritti costituzionali della donna – insegna alle giovani generazioni la cultura del rispetto reciproco tra uomo e donna, che è la vera base della Parità di genere. Si potrebbe dire che Marilisa D'Amico sia una professionista destinata ad occuparsi dei diritti civili e sociali, essendo stata lei per prima ordinata in un mondo accademico fortemente connotato dal punto di vista del genere. Oggi D'Amico è professoressa ordinaria di Diritto costituzionale e Prorettrice con delega alla ...

