Non solo Osimhen, Bayern Monaco interessato a due giocatori del Napoli (Di domenica 17 luglio 2022) La sessione estiva di calciomercato è ancora molto lunga ed il Napoli continua a fare tante valutazioni, sia in entrata che in uscita. Nonostante le diverse cessioni importanti (Koulibaly, Insigne, Mertens, Ospina, Ghoulam) il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe vendere ancora. Tra i giocatori più richiesti ci sono sicuramente Piotr Zielisnki e Victor Osimhen. I due calciatori sono finiti da tempo sotto il mirino del Bayer Monaco. A dare conferma anche Il Mattino che segnala dei sondaggi fatti dai bavaresi per i due giocatori. FOTO: Getty – Zielinski Napoli Sempre Il Mattino fa presente che sul polacco ci sono anche diversi club della Liga. Prosegue poi il quotidiano raccontando come il Napoli, di fronte a tali richieste, non abbia alzato alcun muro. Ciò ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 17 luglio 2022) La sessione estiva di calciomercato è ancora molto lunga ed ilcontinua a fare tante valutazioni, sia in entrata che in uscita. Nonostante le diverse cessioni importanti (Koulibaly, Insigne, Mertens, Ospina, Ghoulam) il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe vendere ancora. Tra ipiù richiesti ci sono sicuramente Piotr Zielisnki e Victor. I due calciatori sono finiti da tempo sotto il mirino del Bayer. A dare conferma anche Il Mattino che segnala dei sondaggi fatti dai bavaresi per i due. FOTO: Getty – ZielinskiSempre Il Mattino fa presente che sul polacco ci sono anche diversi club della Liga. Prosegue poi il quotidiano raccontando come il, di fronte a tali richieste, non abbia alzato alcun muro. Ciò ...

Pubblicità

ettore_licheri : Non solo Mosca, ma tutto il mondo sorride per una crisi aperta da un premier che prima incassa la fiducia delle camere e poi si dimette - sbonaccini : @ettore_licheri Per quale motivo i rifiuti prodotti a Roma non volete smaltirli nel vostro territorio ma pretendete… - EnricoTurcato : La situazione di Paulo #Dybala ad oggi (#16luglio) è surreale. Aspetta l’Inter, che però al momento non ha spazio.… - ArabellaAry : RT @GioChirilly: Comunque il Covid impazza solo in Italia. Amici dall'estero dicono che da loro non c'è, dalla Russia fino alla Germania no… - Ady0918 : @SusyMely1 @CassolaSilvia Non siete cattive credo solo che lo vorreste diverso, ma lui è così e ha diritto a esser… -