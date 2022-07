Non è troppo tardi per salvare il metaverso (Di domenica 17 luglio 2022) Per evitare gli errori del passato che hanno rovinato internet e social media, i nuovi ambienti in realtà virtuale dovrebbero avere maggiore attenzione verso i diritti e l'etica Leggi su wired (Di domenica 17 luglio 2022) Per evitare gli errori del passato che hanno rovinato internet e social media, i nuovi ambienti in realtà virtuale dovrebbero avere maggiore attenzione verso i diritti e l'etica

