Halloween Ends, Jamie Lee Curtis si apre sulla fine della saga: "È stata profondamente catartica" (Di domenica 17 luglio 2022) Jamie Lee Curtis, durante un'intervista recente, ha parlato per la prima volta di Halloween Ends, rivelando che girare l'ultimo capitolo del franchise è stato 'catartico'. Jamie Lee Curtis ha recentemente detto la sua a proposito della fine del leggendario franchise di Halloween di John Carpenter: l'ultima puntata della trilogia di David Gordon Green, intitolata Halloween Ends, uscirà il 14 ottobre di quest'anno. L'attrice interpreterà Laurie Strode un'ultima volta dopo aver dato la caccia a Michael Myers per 44 anni in 13 film. La Lee Curtis, durante un'intervista di Salon, ha raccontato: "Il capitolo finale è stato profondamente emozionante e ... Leggi su movieplayer (Di domenica 17 luglio 2022)Lee, durante un'intervista recente, ha parlato per la prima volta di, rivelando che girare l'ultimo capitolo del franchise è stato 'catartico'.Leeha recentemente detto la sua a propositodel leggendario franchise didi John Carpenter: l'ultima puntatatrilogia di David Gordon Green, intitolata, uscirà il 14 ottobre di quest'anno. L'attrice interpreterà Laurie Strode un'ultima volta dopo aver dato la caccia a Michael Myers per 44 anni in 13 film. La Lee, durante un'intervista di Salon, ha raccontato: "Il capitolo finale è statoemozionante e ...

