Governo in crisi profonda, Conte spinge Draghi al passo d'addio. Gli spiragli di Letta, FdI e Lega frenano (Di domenica 17 luglio 2022) Senza «risposte chiare» il Movimento 5 Stelle non potrà più «condividere una responsabilità diretta di Governo» . E, anzi, si sentirà «libero» di votare «su quello che serve al Paese, senza...

sebmes : Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Pae… - CottarelliCPI : Tre crisi di Governo in una sola legislatura. Tutte gestite dal Presidente Mattarella che ancora una volta ha cerca… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Bersani: “Responsabilità non sono solo da una parte. Non si può dire ‘M5s indispensabile’ e mette… - bettinazagnoli : RT @sebmes: Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Paese sull’orlo… - FMAIELLO : @tempoweb @gparagone Estate 2022...dopo virus, clima e guerra, con benzina, gas, rincari e Pnrr...crisi governo con… -