‘Draghi resti Premier’, Zannini invita sindaci e consiglieri provinciali a firmare l’appello (Di domenica 17 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – “I sindaci della Provincia di Caserta, con i quali collaboro quotidianamente per dare risposte alle nostre comunità, proprio sulla scorta di questo rapporto di confronto costante, hanno condiviso con me in queste ore l’opinione secondo cui le dimissioni di Mario Draghi rappresentano oggi un disastro. Mobilitiamoci tutti. Giunga la voce dei sindaci e delle istituzioni casertane al Presidente Draghi, giunga a lui la nostra richiesta di andare avanti e continuare per dare attuazione, in questa fase di emergenza sanitaria ed internazionale, all’agenda politica volta all’attuazione delle riforme e alla realizzazione degli investimenti del PNRR”. Ad intervenire è Giovanni Zannini, Presidente della VII Commissione permanente Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio regionale della ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – “Idella Provincia di Caserta, con i quali collaboro quotidianamente per dare risposte alle nostre comunità, proprio sulla scorta di questo rapporto di confronto costante, hanno condiviso con me in queste ore l’opinione secondo cui le dimissioni di Mario Draghi rappresentano oggi un disastro. Mobilitiamoci tutti. Giunga la voce deie delle istituzioni casertane al Presidente Draghi, giunga a lui la nostra richiesta di andare avanti e continuare per dare attuazione, in questa fase di emergenza sanitaria ed internazionale, all’agenda politica volta all’attuazione delle riforme e alla realizzazione degli investimenti del PNRR”. Ad intervenire è Giovanni, Presidente della VII Commissione permanente Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio regionale della ...

Pubblicità

meb : Oggi all’assemblea di @ItaliaViva per ribadire che siamo al lavoro perché #Draghi resti alla guida del Paese. Non l… - raffaellapaita : Di fronte ai tantissimi appelli perché #Draghi resti Presidente del Consiglio, di fronte alla richiesta di stabilit… - LaStampa : Draghi, l’appello dei sindaci delle grandi città: “Resti, se il governo cade danni incalcolabili” - Sissijj14 : RT @distefanoTW: Questa patetica pantomima mediatica “#Draghi resti al suo posto, lo vogliono tutti, imprenditori, lavoratori, camionisti,… - odilelly : RT @MarcoBonelli18: @jacopo_iacoboni @carolecadwalla @editorilaterza La vera partita di questa crisi politica è il contrasto in Europa al f… -