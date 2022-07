Crisi di governo: Draghi non arretra. Missione ad Algeri, poi l’intervento al Senato. Mattarella pronto ad agire (Di domenica 17 luglio 2022) Ha letto gli appelli dei mille sindaci, Mario Draghi. E ascoltato gli inviti a restare dei sindacati, di Confindustria e del Sole 24 ore, il maggior quotidiano economico italiano. Ma il sentiero per la sua permanenza a Palazzo Chigi si fa più stretto. Lo dico francamente: l'ipotesi di un Draghi bis si allontana. La follia grillina e la voglia di rivincita di un Conte che non ha davvero idea di che cosa sia la politica, rischiano di devastare ancora di più un'Italia già provata L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 17 luglio 2022) Ha letto gli appelli dei mille sindaci, Mario. E ascoltato gli inviti a restare dei sindacati, di Confindustria e del Sole 24 ore, il maggior quotidiano economico italiano. Ma il sentiero per la sua permanenza a Palazzo Chigi si fa più stretto. Lo dico francamente: l'ipotesi di unbis si allontana. La follia grillina e la voglia di rivincita di un Conte che non ha davvero idea di che cosa sia la politica, rischiano di devastare ancora di più un'Italia già provata L'articolo proviene da Firenze Post.

sebmes : Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Pae… - il_pucciarelli : Che un giornalista abbia un'idea o preferenza politica è normale, anzi dichiararla è sano. Ma se nel farlo metto in… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Conte: “Il nostro non era un No alla fiducia per Draghi, ma una reazione alle umiliazioni subite” - antbar12 : RT @itsmeback_: Ormai l'unica GRANDE INDUSTRIA che non sente crisi si chiama Governo italiano. 1.000 dipendenti che non producono una mazz… - Gb13Giovanna : RT @luca_cangemi: La mobilitazione dei #sindaci per #Draghi, fuori da ogni ragionamento sulle politiche del #governo e fondata sul gradimen… -