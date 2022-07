Bimba annega nel fiume Gorzone a Stanghella: le ultime notizie (Di domenica 17 luglio 2022) Il nome Stanghella, piccolo comune in provincia di Padova, torna a essere protagonista dei fatti di cronaca ( per mesi e mesi i giornalisti hanno presidiato la cittadina alla ricerca di notizie su Samira, la donna scomparsa ). Oggi purtroppo ancora brutte notizie di cronaca nera, arrivate nella tarda serata di ieri. Una bambina di tre anni ( ne avrebbe compiuti 4 in agosto), di origine marocchine, ma residente a Mestre, è annegata nel fiume Gorzone, nel tardo pomeriggio di oggi, a Stanghella, nel Padovano. Erano stati i genitori a lanciare l’allarme e a chiedere aiuto alle forze dell’ordine quando si sono accorti che la piccola, che poco prima avevano lasciato giocare nel cortile di casa in compagnia dei cuginetti, non c’era più. Secondo quanto raccontato, la bambina, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 17 luglio 2022) Il nome, piccolo comune in provincia di Padova, torna a essere protagonista dei fatti di cronaca ( per mesi e mesi i giornalisti hanno presidiato la cittadina alla ricerca disu Samira, la donna scomparsa ). Oggi purtroppo ancora bruttedi cronaca nera, arrivate nella tarda serata di ieri. Una bambina di tre anni ( ne avrebbe compiuti 4 in agosto), di origine marocchine, ma residente a Mestre, èta nel, nel tardo pomeriggio di oggi, a, nel Padovano. Erano stati i genitori a lanciare l’allarme e a chiedere aiuto alle forze dell’ordine quando si sono accorti che la piccola, che poco prima avevano lasciato giocare nel cortile di casa in compagnia dei cuginetti, non c’era più. Secondo quanto raccontato, la bambina, ...

