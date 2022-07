ATP Gstaad, il tabellone di Matteo Berrettini: tanti specialisti della terra rossa, possibile un derby con Sonego (Di domenica 17 luglio 2022) Ricomincia sulla terra rossa di Gstaad il tentativo di risalita nel ranking ATP da parte di Matteo Berrettini, scivolato al 15° posto della graduatoria mondiale dopo aver perso i 1200 punti ottenuti con la finale di Wimbledon 2021. Il 26enne romano sarà uno dei favoriti per il titolo nell’ATP 250 svizzero, anche se il ruolo di prima testa di serie spetta al norvegese Casper Ruud. Berrettini, n.2 del seeding elvetico, riceve un bye al primo turno e debutterà direttamente agli ottavi di finale contro il vincitore della sfida tra il francese Richard Gasquet e lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Si profila dunque un avversario decisamente alla portata per l’allievo di Vincenzo Santopadre, che ha tutte le carte in regola per accedere ai quarti. A quel ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) Ricomincia sulladiil tentativo di risalita nel ranking ATP da parte di, scivolato al 15° postograduatoria mondiale dopo aver perso i 1200 punti ottenuti con la finale di Wimbledon 2021. Il 26enne romano sarà uno dei favoriti per il titolo nell’ATP 250 svizzero, anche se il ruolo di prima testa di serie spetta al norvegese Casper Ruud., n.2 del seeding elvetico, riceve un bye al primo turno e debutterà direttamente agli ottavi di finale contro il vincitoresfida tra il francese Richard Gasquet e lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Si profila dunque un avversario decisamente alla portata per l’allievo di Vincenzo Santopadre, che ha tutte le carte in regola per accedere ai quarti. A quel ...

