Amichevoli 2022, l’Udinese va: triplo Nestorovski abbatte l’Iliria Ljubljana (Di domenica 17 luglio 2022) l’Udinese di Sottil vince per 3-0 nell’amichevole contro gli sloveni dell’Iliria Ljubljana. Decisiva una tripletta di Nestorovski, entrato all’inizio del secondo tempo al posto di Success. I primi 45?, infatti, si sono conclusi a reti bianche, con la formazione friulana che ha fatto tanta fatica a trovare i giusti spazi e automatismi. Nella ripresa tutto è cambiato, anche grazie all’ingresso sul terreno di gioco di molti titolari. Di seguito il recap della partita. RIVIVI LA DIRETTA LIVE IL MATCH – l’Udinese prende sin dall’inizio il comando delle operazioni. All’11’ arriva subito una grandissima chance con il palo colpito da Cocetta. Da qui la partita si blocca. I ritmi diventano piuttosto blandi ed a risentirne è lo spettacolo. La formazione friulana gestisce il pallone ma, imbottita di giovani e ... Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022)di Sottil vince per 3-0 nell’amichevole contro gli sloveni del. Decisiva una tripletta di, entrato all’inizio del secondo tempo al posto di Success. I primi 45?, infatti, si sono conclusi a reti bianche, con la formazione friulana che ha fatto tanta fatica a trovare i giusti spazi e automatismi. Nella ripresa tutto è cambiato, anche grazie all’ingresso sul terreno di gioco di molti titolari. Di seguito il recap della partita. RIVIVI LA DIRETTA LIVE IL MATCH –prende sin dall’inizio il comando delle operazioni. All’11’ arriva subito una grandissima chance con il palo colpito da Cocetta. Da qui la partita si blocca. I ritmi diventano piuttosto blandi ed a risentirne è lo spettacolo. La formazione friulana gestisce il pallone ma, imbottita di giovani e ...

Pubblicità

DiMarzio : Amichevoli #SerieA | L'undici titolare scelto da #Spalletti per il suo #Napoli contro il #Perugia - DiMarzio : Amichevoli #SerieA | #Bologna, #Sampdoria e #Udinese in campo. Formazioni e risultati in tempo reale:… - DiMarzio : Amichevoli #SerieA | L'undici titolare scelto da #Sarri per la sua #Lazio contro il #Triestina - 96Zigno : @OfficialSSLazio @ciroimmobile 2022, 5 mila laziali a seguire la live su youtube perché la società sportiva lazio m… - nitrosirkus : RT @DiMarzio: Amichevoli #SerieA | L'undici titolare scelto da #Sarri per la sua #Lazio contro il #Triestina -