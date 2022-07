Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2022 ore 19:30 (Di sabato 16 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 16 LUGLIO 2022 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA, INIZIAMO DALL’ AUTOSTRADA Roma FIUMICINO, DOVE CI SONO CODE SULLA COMPLANARE DI IMMISSIONE PER IL RACCORDO ANULARE; SEMPRE IN DIREZIOEN DEL RACCORDO CODE SULLA PONTINA, TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA; RESTIAMO A SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA, TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO INFINE CHE ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE METRomaRE (Roma-LIDO) E Roma-VITERBO, MENTRE COTRAL HA ASSUNTO LA ... Leggi su romadailynews (Di sabato 16 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 16 LUGLIOORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA, INIZIAMO DALL’ AUTOSTRADAFIUMICINO, DOVE CI SONO CODE SULLA COMPLANARE DI IMMISSIONE PER IL RACCORDO ANULARE; SEMPRE IN DIREZIOEN DEL RACCORDO CODE SULLA PONTINA, TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA; RESTIAMO A SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA, TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO INFINE CHE ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE METRE (-LIDO) E-VITERBO, MENTRE COTRAL HA ASSUNTO LA ...

Pubblicità

InfoAtac : #info #atac - ripristinata la viabilità in via Cristoforo Colombo, altezza via Pindaro, le linee 06-065-068-070 tor… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2022 ore 19:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #15-07-2022 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2022 ore 17:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #15-07-2022 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2022 ore 17:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #15-07-2022 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2022 ore 17:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #15-07-2022 -