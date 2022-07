Ultime Notizie Roma del 16-07-2022 ore 11:10 (Di sabato 16 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati in ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ho visto si allontana e La legislatura appare sempre più in bilico i partiti hanno ancora quattro giorni per trattare rimettere insieme i pezzi della crisi che si è aperta con il non voto di fiducia dei 5 stelle al senato Ma si tratta di un’impresa in le divisioni diventano più marcate il movimento guidato da Giuseppe Conte continua a essere attraversato da profonde tensioni avvicinando le urne ritirare o meno la delegazione al governo la domanda che manda in tilt i pentastellati nelle stesse ore in cui Salvini Berlusconi chiudono a qualsiasi ipotesi di poter continuare a sedere insieme ai 5 Stelle nell’esecutivo i giudici di gatti non assolto tutti 5 gli imputati per omicidio di Serena mollicone trovata morta il primo ... Leggi su romadailynews (Di sabato 16 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Ben ritrovati in ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ho visto si allontana e La legislatura appare sempre più in bilico i partiti hanno ancora quattro giorni per trattare rimettere insieme i pezzi della crisi che si è aperta con il non voto di fiducia dei 5 stelle al senato Ma si tratta di un’impresa in le divisioni diventano più marcate il movimento guidato da Giuseppe Conte continua a essere attraversato da profonde tensioni avvicinando le urne ritirare o meno la delegazione al governo la domanda che manda in tilt i pentastellati nelle stesse ore in cui Salvini Berlusconi chiudono a qualsiasi ipotesi di poter continuare a sedere insieme ai 5 Stelle nell’esecutivo i giudici di gatti non assolto tutti 5 gli imputati per omicidio di Serena mollicone trovata morta il primo ...

