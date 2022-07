(Di sabato 16 luglio 2022) Lo sport ti salva la vita. Non è la frase fatta sui benefici dell'attività fisica, ma è quanto accaduto a un uomo in Grecia . Un 30enne macedone ha vissuto un incubo a lieto fine che ha come ...

Perso in mezzo alle onde, ilha trovato una palla trasportata dai flutti a cui si è aggrappato, resistendo fino all'arrivo dei soccorsi 18 ore dopo. Il pallone provvidenziale è poi stato ...... perch lo sappiamo che ogni estatesovraccaricato di accessi anche turistici, nell'80% dei ... e quindi anche alla sua salute, porter beneficio pure in termini di presenze , poich il... Turista viene trascinato al largo dalla corrente: sopravvive 18 ore tra le onde aggrappato a un pallone Lo sport ti salva la vita. Non è la frase fatta sui benefici dell'attività fisica, ma è quanto accaduto a un uomo in Grecia. Un 30enne macedone ha vissuto un incubo a ...SEDICO - Si ritrova la macchina spaccata, zaino e telefonino rubati, ma la denuncia è una vera odissea. È accaduto a Sedico. Protagonista un turista arrivato da Modena, appassionato ...