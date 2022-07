Status di Porto Rico: USA introducono un disegno di legge (Di sabato 16 luglio 2022) I legislatori alla Camera USA hanno introdotto un disegno di legge sullo Status di Porto Rico. Secondo la legge, i Portoricani saranno sottoposti ad un referendum nel quale dovranno scegliere fra tre opzioni di Status: statualità di Porto Rico; l’indipendenza dagli USA; sovranità in libera associazione con gli USA. USA: introdotto un disegno di legge Leggi su periodicodaily (Di sabato 16 luglio 2022) I legislatori alla Camera USA hanno introdotto undisullodi. Secondo la, iricani saranno sottoposti ad un referendum nel quale dovranno scegliere fra tre opzioni di: statualità di; l’indipendenza dagli USA; sovranità in libera associazione con gli USA. USA: introdotto undi

