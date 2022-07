Sfonda la vetrata e mette a soqquadro un centro di assistenza fiscale | denunciato

(Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Carabinieri della Stazione di Altavilla Irpina hannoun 37enne del posto per “Danneggiamento aggravato”. Questa notte, a seguito di segnalazione al “112”, l’operatore di turno alla Centrale Operativa della Compagnia dei Carabinieri di Avellino ha disposto in tempo reale l’invio di una pattuglia presso ildidi Altavilla Irpina dove un soggetto, dopo averto la, era entrato nella struttura e messo aparte della documentazione, capovolgendo altresì alcune scrivanie. Nel corso degli immediati accertamenti, i Carabinieri hanno proceduto all’acquisizione di utili informazioni nonché delle immagini dei sistemi di videosorveglianza attivi sul posto, individuando così il ...

