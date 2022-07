Scamacca, la Juventus potrebbe riprovarci (Di sabato 16 luglio 2022) Gianluca Scamacca è nel mirino di tante squadre, con la Juventus che sembra possa tornare alla carica per lui Difficile che la trattativa si evolva in senso positivo, ma al momento sembra rimontare la possibilità che il calciatore del Sassuolo possa ricevere un’offerta dalla Juventus. I bianconeri stanno cercando un vice Vlahovic e il neroverde L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 16 luglio 2022) Gianlucaè nel mirino di tante squadre, con lache sembra possa tornare alla carica per lui Difficile che la trattativa si evolva in senso positivo, ma al momento sembra rimontare la possibilità che il calciatore del Sassuolo possa ricevere un’offerta dalla. I bianconeri stanno cercando un vice Vlahovic e il neroverde L'articolo

Pubblicità

lacittanews : MASSIMO PAVAN: 'LA JUVENTUS PER SMUOVERE IL MERCATO, DEVE CEDERE DE LIGT, OPPURE....' Massimo Pavan: 'La Juventus p… - TUTTOJUVE_COM : La Juventus potrebbe valutare Scamacca - oscarvalle1984 : RT @PaPaganini: Spiego per i docenti di Coverciano che spaccano la ciolla. La #Juventus è in corsa per #Zaniolp ma la #Roma sta giocando al… - ZonaBianconeri : RT @CMercatoNews: #Zaniolo si allontana, cambia il piano della #Juventus: ritorno di fiamma ?????? - CMercatoNews : #Zaniolo si allontana, cambia il piano della #Juventus: ritorno di fiamma ?????? -