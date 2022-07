Renzi | O Draghi fa il bis o si va a votare

Pubblicità

SimoneAlliva : Dopo il 'successo' della petizione contro il reddito di cittadinanza, #Renzi lancia la petizione per il #Draghi-bis… - GiovaQuez : Renzi: 'Quando noi abbiamo avviato una crisi di governo i ministri di IV si sono dimessi. A stasera i ministri del… - Adnkronos : Matteo #Renzi sul Movimento 5 Stelle: 'Costringere #Draghi a dimettersi è l’ultima infamia, che ci indebolisce anch… - mariacarla1963 : RT @giulianol: Confesso che mi sfugge quale sia la politica di Draghi. Persino Renzi aveva obiettivi politici chiari: spesso sbagliati, ma… - RobertoScolla : RT @Secondo__me: @gaetanosamele @lvoir @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Quello di Conte è stato un golpe istituzionale attuato con la complicit… -

Nel 2021 noi avevamo un'idea, volevamoal posto di Conte. Non si apre una crisi per poi rimanere lì in modo vigliacco", le parole diall'assemblea di Italia Viva. / Youtube Italia VivaRoma, 16 luglio 2022 "Lo statistaha mostrato una visione, lo stagista Conte ha messo in campo un'invidia. Ofa il bis nelle forme che lui ritiene o si va a votare", le parole diall'assemblea di Italia Viva. / Youtube Italia VivaDal sondaggio di Salvini, che chiede via social consigli sul da farsi, alla raccolta di firme per il Draghi bis di Renzi. Passando per il protagonista della crisi, Giuseppe Conte, presidente del M5S, ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...