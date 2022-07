Rai Sport prepara la sua «squadra» per le 64 partite dei Mondiali Calcio 2022 in Qatar (Di sabato 16 luglio 2022) In vista della 22esima edizione dei Mondiali di Calcio, che si disputerà dal 21 novembre al 18 dicembre 2022 in Qatar, fervono i preparativi in Viale Mazzini. La Rai, infatti,ha acquistato in esclusiva i diritti tv dell'evento Sportivo più importante della stagione. In Italia, alle ore 11, 14, 17 e 20, tutti incollati alla televisione. Non ci sarà... Leggi su digital-news (Di sabato 16 luglio 2022) In vista della 22esima edizione deidi, che si disputerà dal 21 novembre al 18 dicembrein, fervono itivi in Viale Mazzini. La Rai, infatti,ha acquistato in esclusiva i diritti tv dell'eventoivo più importante della stagione. In Italia, alle ore 11, 14, 17 e 20, tutti incollati alla televisione. Non ci sarà...

