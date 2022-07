Ragazzo torturato e ridotto in fin di vita dai pusher marocchini (Di sabato 16 luglio 2022) Il 25enne è stato trovato nudo, con le braccia spezzate nei boschi del Varesotto. I torturatori, tre pusher marocchini irregolari, sono stati arrestati. Tra le loro vittime anche un 40enne italiano Leggi su ilgiornale (Di sabato 16 luglio 2022) Il 25enne è stato trovato nudo, con le braccia spezzate nei boschi del Varesotto. Iri, treirregolari, sono stati arrestati. Tra le loro vittime anche un 40enne italiano

