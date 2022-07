“People”, il singolo di Kungs con i The Knocks [VIDEO] (Di sabato 16 luglio 2022) Il nuovo singolo del dj re mida della musica dance si orienta verso un sound vibrante, funky, solare e ispirato al genere italo-dance MILANO – É arrivato in radio da venerdì 15 luglio il nuovo singolo di Kungs, dj e produttore francese multiplatino, intitolato “People” con i The Knocks. In “People” troviamo due degli artisti più suonati dalle radio italiane dell’ultimo anno e mezzo: da una parte ovviamente c’è Kungs che dopo aver dominato l’estate 2021 con Never Going Home (singolo internazionale dell’estate, top3 radio per 3 mesi e 3° singolo più suonato dell’anno), ha inaugurato la riapertura dei club post pandemia con Lipstick nell’autunno/inverno (top 10 radio per oltre 3 mesi) e ha riempito le piste con Clap Your Hands ... Leggi su lopinionista (Di sabato 16 luglio 2022) Il nuovodel dj re mida della musica dance si orienta verso un sound vibrante, funky, solare e ispirato al genere italo-dance MILANO – É arrivato in radio da venerdì 15 luglio il nuovodi, dj e produttore francese multiplatino, intitolato “” con i The. In “” troviamo due degli artisti più suonati dalle radio italiane dell’ultimo anno e mezzo: da una parte ovviamente c’èche dopo aver dominato l’estate 2021 con Never Going Home (internazionale dell’estate, top3 radio per 3 mesi e 3°più suonato dell’anno), ha inaugurato la riapertura dei club post pandemia con Lipstick nell’autunno/inverno (top 10 radio per oltre 3 mesi) e ha riempito le piste con Clap Your Hands ...

