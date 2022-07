Non del tutto uguale allo Z Flip 3 il prossimo Samsung Galaxy Z Flip 4 (Di sabato 16 luglio 2022) Il produttore asiatico sta preparando il lancio del Samsung Galaxy Z Flip 4 per il mese di agosto, che non dovrebbe essere troppo diverso rispetto al Samsung Galaxy Z Flip 3, almeno non per quanto riguarda il design esterno. Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, potrebbero comunque esserci delle piccole differenze: il Samsung Galaxy Z Flip 4 avrà una struttura in metallo più piatta che circonda le due metà del device. I pulsanti laterali potrebbero essere leggermente più grandi, anche se è difficile esserne sicuri (non possiamo sbilanciarci a riguardo, le indicazioni di cui sopra sono ancora da confermare). L’alloggio della doppia fotocamera ... Leggi su optimagazine (Di sabato 16 luglio 2022) Il produttore asiatico sta preparando il lancio del4 per il mese di agosto, che non dovrebbe essere troppo diverso rispetto al3, almeno non per quanto riguarda il design esterno. Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, potrebbero comunque esserci delle piccole differenze: il4 avrà una struttura in metpiù piatta che circonda le due metà del device. I pulsanti laterali potrebbero essere leggermente più grandi, anche se è difficile esserne sicuri (non possiamo sbilanciarci a riguardo, le indicazioni di cui sopra sono ancora da confermare). L’ggio della doppia fotocamera ...

