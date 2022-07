Nicolas Vaporidis nella bufera | l’ultimo gesto scatena il web | arriva la spiegazione

Pubblicità

radioromait : Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi a Pechino Express? L’ipotesi fa impazzire i fan - IsaeChia : #Isola 16, un ex isolano denuncia favoritismi nel reality L'ex naufrago ha parlato anche della falsità di Mercedes… - ParliamoDiNews : Isola dei Famosi 2022: il trionfo annunciato di Nicolas Vaporidis #LIsoladeifamosi #16luglio - 361_magazine : Il gesto indelebile di Vaporidis dopo L’Isola - ratpackthebest : RT @GF_diretta: #IsoladeiFamosi #isola Edoardo Tavassi spiazza su Soleil Sorge: 'Io, Nicolas Vaporidis e Alvin imbambolati per lei' https… -

Lei si confidava con me di Edoardo e parlava male di. L'ho sempre inquadrata come una persona di cui era meglio non fidarsi e in seguito le sue azioni me l'hanno confermato.'. ...Sul bel rapporto che era nato con Mercedesz Henger , Auletto ha dichiarato: Gennaro ha infine commentato il vincitore del reality ,: Scopri le ultime news sull 'Isola dei FamosiNicolas Vaporidis nella bufera, l'ultimo gesto scatena il web: arriva la spiegazione. Il vincitore dell'Isola nel mirino degli haters ...Dopo l'ultima scoppiettante edizione dell'Isola dei Famosi, che ha visto trionfare l'attore Nicolas Vaporidis, anche il conduttore Nicola Savino sembra essere ritornato in auge, conquistando il cuore ...