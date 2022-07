Milan | Bakayoko cambia numero | avrà la 14

Pubblicità

AntoVitiello : Convocati #Milan a Colonia Tatarusanu Mirante Kalulu Ballo Toure Gabbia Florenzi Michelis Coubis Stanga Bartesaghi… - AntoVitiello : Formazione ufficiale #Milan contro il Colonia Tatarusanu, Florenzi, Kalulu, Gabbia, Ballo-Toure; Bakayoko, Pobega;… - PietroMazzara : La formazione del #Milan contro il #Colonia Tatarusanu; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Ballo-Toure; Bakayoko, Pobega; M… - PianetaMilan : .@acmilan, nuovo numero per @TimoeB08. Ecco anche quelli di #YacineAdli e #Pobega - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - edo1899 : RT @AntoVitiello: Formazione ufficiale #Milan contro il Colonia Tatarusanu, Florenzi, Kalulu, Gabbia, Ballo-Toure; Bakayoko, Pobega; Messia… -

Milan News

Commenta per primo Timoue, in attesa di novità dal mercato, ha deciso di cambiare numero di maglia passando alla 14.(4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Ballo - Touré;, Pobega; Messias, Díaz, Rebic; Giroud. All. : Pioli. Milan, Bakayoko cambia numero di maglia: il francese torna alla 14 4' Ancora Colonia! Kainz trova Modeste in area di rigore che anticipa Tatarusanu, ma la conclusione termina fuori. 3' Prima occasione per il Milan! Mancino di Giroud dalla ...Tommaso Pobega è stato una delle rivelazioni del Torino la scorsa stagione ed i granata hanno per diverso tempo cercato di ottenere un rinnovo del prestito dal Milan, ma il club rossonero ...