Meteo Roma del 16-07-2022 ore 06 | 10

(Di sabato 16 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni o al più poco nuvolosi ovunque locali stabilità tra pomeriggio e sera a specie sulle Alpi Orientali con la possibilità di locali acquazzoni o temporali asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi al centro giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni del Centro Italia dovremmo cieli sereni al mattino o al più poco nuvolosi al pomeriggio sul settore interni nessuna variazione nelle ore serali con ampie schiarite a sud tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi comunque temperature minime massime non c’era L’ho visto da nord a sud le ...