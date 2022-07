M5S, l’ipotesi di chiamare gli iscritti al voto on line su Draghi. Ma Conte (per ora) smentisce (Di sabato 16 luglio 2022) Anche se con un po’ di ritardo, il Consiglio nazionale del Movimento Cinque Stelle è iniziato attorno alle 10.30. Il leader Giuseppe Conte si è collegato con la sede romana di via di Campo Marzio dalla propria abitazione. E la novità principale, come riportato da Adnkronos, sarebbe la proposta di una consultazione online su un’eventuale fiducia al premier Mario Draghi, in vista del discorso di mercoledì 20 luglio, quando il presidente del Consiglio si presenterà in Senato per raccontare le ragioni della crisi ed eventualmente aprire ad una verifica di maggioranza. Dopo la pubblicazione della notizia di Adnkronos, a proposito dei contatti per attivare Skyvote in tempo per mercoledì, una nota Ansa, attribuita al “presidente Conte e ai vertici del MoVimento” afferma invece che nessuna decisione sul voto ... Leggi su open.online (Di sabato 16 luglio 2022) Anche se con un po’ di ritardo, il Consiglio nazionale del Movimento Cinque Stelle è iniziato attorno alle 10.30. Il leader Giuseppesi è collegato con la sede romana di via di Campo Marzio dalla propria abitazione. E la novità principale, come riportato da Adnkronos, sarebbe la proposta di una consultazione onsu un’eventuale fiducia al premier Mario, in vista del discorso di mercoledì 20 luglio, quando il presidente del Consiglio si presenterà in Senato per raccontare le ragioni della crisi ed eventualmente aprire ad una verifica di maggioranza. Dopo la pubblicazione della notizia di Adnkronos, a proposito dei contatti per attivare Skyvote in tempo per mercoledì, una nota Ansa, attribuita al “presidentee ai vertici del MoVimento” afferma invece che nessuna decisione sul...

