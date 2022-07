LIVE World Games 2022 in DIRETTA: l’Italia della canoa polo e in semifinale sia al femminile sia al maschile! E’ il momento di Stefano Comollo nel wakeboard (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA World Games SABATO 16 LUGLIO E ITALIANI IN GARA 20.50 WATERSKY E wakeboard – Nella seconda heat del freestyle di wakeboard c’è in acqua l’azzurro Stefano Comollo. 20.46 KORFBALL – La seconda semifinale è sul 12-14, fra Belgio e Taipei. 20.41 canoa polo – Alle 21 inizierà Germania-Olanda, altro quarto di finale del torneo maschile. 20.37 canoa polo – E’ FINITA! Anche l’Italia maschile è in semifinale, così come quella femminile. Battuti 11-2 gli Stati Uniti: azzurri stratosferici. 20.34 WATERSKY E wakeboard – E’ iniziato il programma degli sport ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMASABATO 16 LUGLIO E ITALIANI IN GARA 20.50 WATERSKY E– Nella seconda heat del freestyle dic’è in acqua l’azzurro. 20.46 KORFBALL – La secondaè sul 12-14, fra Belgio e Taipei. 20.41– Alle 21 inizierà Germania-Olanda, altro quarto di finale del torneo maschile. 20.37– E’ FINITA! Anchemaschile è in, così come quella. Battuti 11-2 gli Stati Uniti: azzurri stratosferici. 20.34 WATERSKY E– E’ iniziato il programma degli sport ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #9luglio gli apprendisti stregoni della #guerra fino alla vittoria sono serviti. Già fragile, #SriLanka precipita n… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: è il momento dell’Italia maschile nella canoa polo! Sfida agli Stati Uniti -… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: straordinaria l’Italia della canoa polo! Gli azzurri volano sul 5-0 alla fine del… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Rebecca Tarlazzi ipoteca l’oro nel pattinaggio artistico! Azzurre in semifinale n… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: tra pochi minuti i quarti di finale di canoa polo. Comincia il programma corto de… -