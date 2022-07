Italia nel baratro, quando arriva la catastrofe: la profezia di Massimo Cacciari (Di sabato 16 luglio 2022) Con il suo solito modo di fare diretto Massimo Cacciari ha fotografato l’attuale situazione politica, partendo dalle dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi dopo lo strappo del M5s. Uno tsunami politico ed economico potrebbe presto abbattersi sul nostro Paese e anche su tutta l’Europa secondo il “New York Times”. E non il quotidiano americano il solo a pensarla così. In un’intervista a «La Stampa», il filosofo ha detto la sua: “Non si lascia per le bizze di una componente residua del governo, che per altro non lo farà mai cadere. Capirei se ad andarsene fosse stato il Pd. Ma così è assurdo. Al limite fai un rimpasto, ti liberi della zavorra e vai più spedito di prima. Chi lo vuole Conte? Letta? Salvini? Ma andiamo”. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Il terribile annuncio su Draghi in diretta a ... Leggi su tvzap (Di sabato 16 luglio 2022) Con il suo solito modo di fare direttoha fotografato l’attuale situazione politica, partendo dalle dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi dopo lo strappo del M5s. Uno tsunami politico ed economico potrebbe presto abbattersi sul nostro Paese e anche su tutta l’Europa secondo il “New York Times”. E non il quotidiano americano il solo a pensarla così. In un’intervista a «La Stampa», il filosofo ha detto la sua: “Non si lascia per le bizze di una componente residua del governo, che per altro non lo farà mai cadere. Capirei se ad andarsene fosse stato il Pd. Ma così è assurdo. Al limite fai un rimpasto, ti liberi della zavorra e vai più spedito di prima. Chi lo vuole Conte? Letta? Salvini? Ma andiamo”. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Il terribile annuncio su Draghi in diretta a ...

Pubblicità

EnricoLetta : Ora ci sono #cinquegiorni per lavorare affinché il Parlamento confermi la #fiducia al Governo #Draghi e l’Italia es… - espressonline : ?? Al servizio di Uber Un'inchiesta internazionale svela chi ha lavorato a fianco del colosso spingendo per cambiar… - fattoquotidiano : Tra i record realizzati dall’Italia nel 2021 c’è il dato sull’esportazione di armi che ammonta a quasi 4,8 miliardi… - aleimpagliazzo : @FerraraLiberato Ancora non cogli il punto. Oggi il brand è la Lega. E il Napoli è un club di 2 fascia di una lega… - bisisiena : RT @GrandeOrienteit: Su @La7tv, nel programma “Bell’Italia in viaggio”, Villa Durazzo Pallavicini di Pegli con il suo celebre parco esoteri… -