Inter-Monaco 1-2 LIVE | Gagliardini la riapre Traversa di Lautaro!

Pubblicità

Inter : Stasera vogliamo sentirvi al massimo ?????? ? 20.30 ?? Stadio Paolo Mazza ?? @AS_Monaco Siete pronti????? #ForzaInter - Inter : Allenamento dei nerazzurri alla vigilia dell'amichevole contro il Monaco ?? - MCriscitiello : La Curva saluta la squadra in partenza per Ferrara. Inter-Monaco live 20.30 sul canale 60 Dtt. Sportitalia… - avvvitalemario : RT @it_inter: Inter sotto di una rete all'intervallo, 2-1 a fine primo tempo: partenza sprint del Monaco (due volte in gol), poi #Gagliardi… - Frances12925037 : @MarcelloChirico @FCBayern @TorinoFC_1906 @Inter Poco rispetto da parte dei dirigenti del Bayern Monaco e troppe di… -

L'ha richiesto al Torino un incontro per parlare di Bremer . L'inserimento della Juventus , ... La Vecchia Signora attende la cessione di De Ligt al Bayernper affondare il colpo e sarebbe ...1' - Fischio d'inizio, inizia: dove vederla in tv e in streaming, amichevole in programma alle ore 20.30 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, sarà visibile ...37' - Punizione per l'Inter, ci prova Dimarco, pallone alle stelle. 33' - Monegaschi più determinati, ora è Volland che prova ad anticipare Dimarco ma mette ...30' - RADDOPPIO MONACO! Passaggio in profondità per Ben Yedder che si infila come lama nel burro nella difesa dell'Inter e con uno scavetto supera Handanovic in uscita.