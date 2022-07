I Santi di Sabato 16 Luglio 2022 (Di sabato 16 luglio 2022) BEATA VERGINE MARIA DEL MONTE CARMELO – Memoria FacoltativaIl primo profeta d’Israele, Elia (IX sec. a.C.), dimorando sul Monte Carmelo, ebbe la visione della venuta della Vergine, che si alzava come una piccola nube dalla terra verso il monte, portando la pioggia e salvando Israele dalla siccità. In quella immagine tutti i mistici cristiani e gli esegeti hanno sempre visto la Vergine Maria, che portando in sé il Verbo divino, ha dato la vita e la fecondità al mondo. Un gruppo di eremiti, «Fratelli della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo&raqu…www.Santiebeati.it/dettaglio/28300 Santa ELVIRA (ERLVIRA) DI OHREN Badessa Ohren (Germania), XI – XII sec.www.Santiebeati.it/dettaglio/63000 Santi LANG YANGZHI E PAOLO LANG FU Martiri cinesi † Lüjiapo, Cina, 16 Luglio 1900Canonizzati da Papa Giovanni Paolo II ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 16 luglio 2022) BEATA VERGINE MARIA DEL MONTE CARMELO – Memoria FacoltativaIl primo profeta d’Israele, Elia (IX sec. a.C.), dimorando sul Monte Carmelo, ebbe la visione della venuta della Vergine, che si alzava come una piccola nube dalla terra verso il monte, portando la pioggia e salvando Israele dalla siccità. In quella immagine tutti i mistici cristiani e gli esegeti hanno sempre visto la Vergine Maria, che portando in sé il Verbo divino, ha dato la vita e la fecondità al mondo. Un gruppo di eremiti, «Fratelli della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo&raqu…www.ebeati.it/dettaglio/28300 Santa ELVIRA (ERLVIRA) DI OHREN Badessa Ohren (Germania), XI – XII sec.www.ebeati.it/dettaglio/63000LANG YANGZHI E PAOLO LANG FU Martiri cinesi † Lüjiapo, Cina, 161900Canonizzati da Papa Giovanni Paolo II ...

