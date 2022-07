Guenda Goria | i duri attacchi degli haters | “Ti sei inventata tutto” – VIDEO

(Di sabato 16 luglio 2022) L’ex concorrente del GF Vip ha scoperto a causa di un fastidioso mal di pancia di essere incinta: dopo essere finita in ospedale, glinon le hanno risparmiato dei. Ecco come ha risposto il fidanzato. Proprio in questi giorni, mentre Alfonso Signorini sta pubblicando alcuni indovinelli riguardo i prossimi concorrenti del GF L'articolo proviene da Inews24.it.

rainbow20202020 : @AnnaRuocco16 E' una storia di Guenda Goria, ha avuto un'emorragia e una gravidanza extra uterina - zazoomblog : Guenda Goria torna a parlare dopo l’operazione e rivela: “Sono per il momento…” (FOTO) - #Guenda #Goria #torna… - 361_magazine : - Andromeda_abc : RT @disagio_tv: Le parole di Guenda Goria #gfvip - blogtivvu : “Non sapevo di essere incinta”, Guenda Goria parla della gravidanza extrauterina: perché ha deciso di farlo sui soc… -

, la figlia di Amedeoe Maria Teresa Ruta, è stata portata urgentemente in ospedale. Il racconto sui social da i brividistava vivendo un momento molto felice della sua ...rompe il silenzio dopo il ricovero a causa di una gravidanza extrauterina e spiega come sta. L'ex gieffina lo ha fatto attraverso una serie di sue Instagram Stories nelle quali ha svelato ...Guenda Goria, dopo il malore la corsa in ospedale. Felicemente fidanzata con Mirko Gancitano, per il momento l’ex gieffina ed il suo compagno non hanno messo al mondo figli, anche se di recente avrebb ...Però non sono mancate alcune critiche, visto che c’è chi non ha apprezzato il modo di fare di Guenda. Nello specifico due ex gieffini sono intervenuti con commenti pungenti nei confronti della figlia ...