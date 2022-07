Governo, Conte: 'Sarà Draghi a decidere liberamente, non vogliamo tirarlo per la giacchetta' (Di sabato 16 luglio 2022) 'La trasparenza con i cittadini ci impone di prendere atto che non spetta a noi capire se ci sono gli elementi per recuperare patto di fiducia. Deciderà Draghi liberamente, non vogliamo tirarlo per la ... Leggi su leggo (Di sabato 16 luglio 2022) 'La trasparenza con i cittadini ci impone di prendere atto che non spetta a noi capire se ci sono gli elementi per recuperare patto di fiducia. Deciderà, nonper la ...

Pubblicità

sebmes : Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Pae… - sebmes : Come elettore di sinistra, metto le mani avanti: dopo l’ignobile pagliacciata di Conte, cada o non cada il governo… - Agenzia_Ansa : 'Il Presidente Conte non ha mai chiesto ai Ministri di dimettersi, qualora lo chiedesse ci dimetteremmo all'istante… - nabu65 : RT @sebmes: Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Paese sull’orlo… - soniabetz1 : RT @avimmaisacap: Gli errori di Draghi: ora il Re è nudo. L’unico atto responsabile in questa crisi lo ha fatto Conte -