Formula E, New York gara-1: Nick Cassidy con la bandiera rossa (Di sabato 16 luglio 2022) Nick Cassidy ha vinto la race-1 dell'E-Prix di New York per quanto riguarda il Mondiale Formula E. Il neozelandese di Envision Racing festeggia al termine di una prova che si è conclusa anticipatamente in seguito al maltempo. L'ex campione del SuperGT ha mantenuto al meglio la pole-position allo spegnimento dei semafori da ogni ipotetico assalto da parte di Stoffel Vandoorne (Mercedes). La competizione non ha riservato molti cambiamenti fino al primo passaggio all'attack mode, fase cruciale che permetteva al messicano Lucas Di Grassi (Venturi) a mettersi alle spalle del neozelandese che regolarmente milita anche nel DTM con AF Corse. L'ex campione della categoria ha approfittato nel migliori del secondo attack mode per riportarsi sul leader e per difendersi dall'ex pilota di F1 che solo grazie al 'fanboost' riuscirà a ...

