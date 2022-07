Elvis è una biografia sgargiante ma terribilmente asettica (Di sabato 16 luglio 2022) Il film di Baz Luhrmann cerca di vendere al pubblico una versione del “re del rock” come un genio oppresso dal suo manager. Ma nel farlo si perde la realtà molto più strana, selvaggia e incasinata della vita e della carriera d Presley. Leggi Leggi su internazionale (Di sabato 16 luglio 2022) Il film di Baz Luhrmann cerca di vendere al pubblico una versione del “re del rock” come un genio oppresso dal suo manager. Ma nel farlo si perde la realtà molto più strana, selvaggia e incasinata della vita e della carriera d Presley. Leggi

Elvis è una biografia sgargiante ma terribilmente asettica Il nuovo film di Baz Luhrmann, Elvis , è una sgargiante, folle e istericamente melodrammatica stravaganza cinematografica, tipica dello stile dello sceneggiatore - regista - produttore australiano, già autore di costose opere ... Il film di Baz Luhrmann cerca di vendere al pubblico una versione del "re del rock" come un genio oppresso dal suo manager. Ma nel farlo si perde la realtà molto più strana, selvaggia e incasinata della vita e della carriera d Presley.