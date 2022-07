Corsport: è andata male ieri la call tra Giuntoli e il procuratore di Dybala (Di sabato 16 luglio 2022) Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, scrive un lungo articolo sulla situazione Dybala. Ci sono anche Napoli e Roma, Mourinho lo vuole fortemente e i giallorossi sono favoriti anche perché il Napoli è frenato dai diritti d’immagine. Nell’ultima settimana a Inter e Roma si è aggiunto il Napoli: un’operazione molto più complessa, quella con De Laurentiis, anche per una questione relativa ai diritti d’immagine: sembra che proprio ieri il ds Giuntoli abbia avuto una call con Antun, l’esito della quale è risultato insoddisfacente per entrambe le parti. l Dyb-day potrebbe essere sabato 23 luglio? Possibile. Nel frattempo Dybala, rientrato dalle vacanze in Florida e da un breve passaggio in Argentina, si allena a Torino assistito da un team di preparatori. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 luglio 2022) Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, scrive un lungo articolo sulla situazione. Ci sono anche Napoli e Roma, Mourinho lo vuole fortemente e i giallorossi sono favoriti anche perché il Napoli è frenato dai diritti d’immagine. Nell’ultima settimana a Inter e Roma si è aggiunto il Napoli: un’operazione molto più complessa, quella con De Laurentiis, anche per una questione relativa ai diritti d’immagine: sembra che proprioil dsabbia avuto unacon Antun, l’esito della quale è risultato insoddisfacente per entrambe le parti. l Dyb-day potrebbe essere sabato 23 luglio? Possibile. Nel frattempo, rientrato dalle vacanze in Florida e da un breve passaggio in Argentina, si allena a Torino assistito da un team di preparatori. L'articolo ilNapolista.

Pubblicità

napolista : Corsport: è andata male ieri la call tra Giuntoli e il procuratore di Dybala Zazzaroni: l’operazione è complessa a… - NapoliCoIera : @Andrea986G @NPatogiannis @salvione @CorSport Noi lottiamo per vincerla, anche se in questi 2-3 anni non è andata p… - DannyPescara : @CorSport Seee al contrario Roma Milano andata e ritorno …… queste sono le loro bandiere ?????? -