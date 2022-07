"Conte è uno sciagurato! E' l'impotenza al potere. Il Pd mai più con il M5s". Parla Gianni Cervetti (Di sabato 16 luglio 2022) La vecchia sinistra, la più nobile, quella di governo, quella riformista li chiama così: “Sciagurati e sciagurato!”. Lo dice Gianni Cervetti, da Milano, 88 anni, lui che è l’amico di Giorgio Napolitano, spalla di Emanuele Macaluso, e poi tanta “Unità”, un pezzo di album del Pci. Dunque siamo senza Draghi e già siamo “gli anatroccoli del mondo”, quelli che fanno cadere il governo perché tifano “forza monnezza”, no all’inceneritore. Caro Cervetti, ha paura? “Alla mia età non si può più avere paura. Si può essere solo preoccupati. Scorrono già nella mia mente le immagini del disastro. Guerra, inflazione, energia, razionamenti. L’Italia non si è resa conto di aver avuto la grande fortuna di trovare una guida solida, anzi, due guide solide, due uomini che non hanno perso la testa nell’inferno. Negli ultimi mesi ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 16 luglio 2022) La vecchia sinistra, la più nobile, quella di governo, quella riformista li chiama così: “Sciagurati e”. Lo dice, da Milano, 88 anni, lui che è l’amico di Giorgio Napolitano, spalla di Emanuele Macaluso, e poi tanta “Unità”, un pezzo di album del Pci. Dunque siamo senza Draghi e già siamo “gli anatroccoli del mondo”, quelli che fanno cadere il governo perché tifano “forza monnezza”, no all’inceneritore. Caro, ha paura? “Alla mia età non si può più avere paura. Si può essere solo preoccupati. Scorrono già nella mia mente le immagini del disastro. Guerra, inflazione, energia, razionamenti. L’Italia non si è resa conto di aver avuto la grande fortuna di trovare una guida solida, anzi, due guide solide, due uomini che non hanno perso la testa nell’inferno. Negli ultimi mesi ...

