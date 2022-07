Cencione | ascensori in funzione ' C' è il via libera del ministero' - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

PISAinVIDEO : Valle del Cencione, per gli ascensori arriva l’ok del ministero. Da domani di nuovo in funzione -

LA NAZIONE

La sospensione dell'attività degliera nata alla necessità, emersa durante un sopralluogo di routine, di sostituire le funi e gli argani dei due impianti di sollevamento per adeguarli agli ...Abitanti di San Miniato segnatevi la data: 16 luglio 2022. Quel giorno ripartiranno glidella Valle del. A distanza di tre mesi dallo stop dall'agenzia del Ministero dei trasporti, il collegamento tra la città e il parcheggio viene ripristinato. Sabato 16 luglio torna ... Cencione, ascensori in funzione "C’è il via libera del ministero" Da oggi niente più bus navetta a servizio del parcheggio di Fonti alle fate. Ripartono gli ascensori del Bastione. A tre mesi dallo stop imposto dall’agenzia del Ministero dei trasporti che assicura l ...Abitanti di San Miniato segnatevi la data: 16 luglio 2022. Quel giorno ripartiranno gli ascensori della Valle del Cencione. A distanza di tre mesi dallo ...