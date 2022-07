Auto: Jorge Lorenzo su Porsche, mio obiettivo è crescere (Di sabato 16 luglio 2022) "Il mio obiettivo per questa stagione è crescere, migliorarmi gara dopo gara". A parlare è Jorge Lorenzo, il cinque volte campione iridato nel motomondiale che dopo essersi ritirato dalla MotoGP nel ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 16 luglio 2022) "Il mioper questa stagione è, migliorarmi gara dopo gara". A parlare è, il cinque volte campione iridato nel motomondiale che dopo essersi ritirato dalla MotoGP nel ...

