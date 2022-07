Walter Benjamin | l’intellettuale eclettico

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 luglio 2022) Il 15 Luglio 1892 nacque, un filosofo, scrittore, traduttore e critico letterario tedesco. Il suo contributo è riconosciuto nei campi della: sociologia, epistemologia, estetica, misticismo ebraico e materialismo storico. Molti intellettuali sono stati influenzati dalle sue opere, come il drammaturgo Bertolt Brecht. Morì suicida per evitare di cadere nelle mani dei nazisti. : biografia e opere “La tecnologia non è la conoscenza profonda della natura ma la relazione fra la natura e l’uomo”. W.nacque in una famiglia ebraica: suo padre, Emil, era un ricco antiquario, e sua madre, Paula Schönflies, veniva da una famiglia di commercianti. Nel 1902 frequentò a Berlino il Friedrich-Wilhelm Gymnasium. Dopo essersi diplomato nel 1907 (dopo aver interrotto per problemi di salute), si ...