Ultime Notizie – Dimissioni Draghi, vescovi “preoccupati, serve scatto di responsabilità” (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo le Dimissioni di Draghi, i vescovi italiani guardano con preoccupazione alla crisi di governo. In particolare, il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, chiede alle forze politiche uno “scatto di responsabilità in nome dell’interesse generale del Paese”. “?Guardiamo con grande preoccupazione alla situazione politica che si sta determinando e che rischia di sovrapporsi ad una fase di crisi più generale che sta già incidendo in modo pesante sulla vita delle persone e delle famiglie”, dichiara il Zuppi, che è anche arcivescovo di Bologna, commentando gli ultimi sviluppi politici. “La guerra in Ucraina e le sue temibili conseguenze; l’inflazione a livelli eccezionali che richiede continuità e tempestività di interventi urgenti; le pandemie che non smettono di colpire; il lavoro mortificato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo ledi, iitaliani guardano con preoccupazione alla crisi di governo. In particolare, il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, chiede alle forze politiche uno “diin nome dell’interesse generale del Paese”. “?Guardiamo con grande preoccupazione alla situazione politica che si sta determinando e che rischia di sovrapporsi ad una fase di crisi più generale che sta già incidendo in modo pesante sulla vita delle persone e delle famiglie”, dichiara il Zuppi, che è anche arcivescovo di Bologna, commentando gli ultimi sviluppi politici. “La guerra in Ucraina e le sue temibili conseguenze; l’inflazione a livelli eccezionali che richiede continuità e tempestività di interventi urgenti; le pandemie che non smettono di colpire; il lavoro mortificato ...

Pubblicità

SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.122 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri 110.168). Le vittime sono 105 rispetto… - SkyTG24 : #Draghi si dimette: si apre la #crisidigoverno Tutti gli aggiornamenti in diretta - umbriajournal_ : Doppio titolo regionale anche su pista per l’UC Foligno - junews24com : Gabriel Juve, un ostacolo in meno dopo l'ultima mossa dell'Arsenal - -