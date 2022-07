Tutto pronto sul Lungomare di Napoli per il week end finale di Bufala Fest (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Ci siamo, Bufala Fest – non solo mozzarella si appresta a regalare un week end di gusto, di spettacolo e di cultura di filiera ai napoletani e ai tanti turisti presenti in città, dopo una settimana vissuta intensamente tra piatti unici a base di prodotti della filiera bufalina, show cooking di grandi chef, musica e comicità d’autore e tanti argomenti interessanti emersi durante i talk tematici del Giardino delle Idee. Proprio nel Giardino delle Idee, nella serata di ieri, ha avuto luogo un incontro sul tema “ESG: Etica e Sostenibilità in cucina, binomio virtuoso tra Formazione e Mondo Scientifico”, organizzato dalla Scuola di Cucina (Ente di Formazione) “Dolce&Salato“, nel corso del quale sono intervenuti: Giuseppe Daddio, Chef e Direttore Ente di formazione ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– Ci siamo,– non solo mozzarella si appresta a regalare unend di gusto, di spettacolo e di cultura di filiera ai napoletani e ai tanti turisti presenti in città, dopo una settimana vissuta intensamente tra piatti unici a base di prodotti della filiera bufalina, show cooking di grandi chef, musica e comicità d’autore e tanti argomenti interessanti emersi durante i talk tematici del Giardino delle Idee. Proprio nel Giardino delle Idee, nella serata di ieri, ha avuto luogo un incontro sul tema “ESG: Etica e Sostenibilità in cucina, binomio virtuoso tra Formazione e Mondo Scientifico”, organizzato dalla Scuola di Cucina (Ente di Formazione) “Dolce&Salato“, nel corso del quale sono intervenuti: Giuseppe Daddio, Chef e Direttore Ente di formazione ...

