Tutto pronto sul Lungomare di Napoli per il week end finale di Bufala Fest (Di venerdì 15 luglio 2022) Sul Lungomare di Napoli gran finale per Bufala Fest con il performer partenopeo Francesco Cicchella, che si esibirà in uno spettacolo unico e Tutto da vivere per i visitatori dell’evento. Ci siamo, Bufala Fest – non solo mozzarella si appresta a regalare un week end di gusto, di spettacolo e di cultura di filiera ai napoletani Leggi su 2anews (Di venerdì 15 luglio 2022) Suldigranpercon il performer partenopeo Francesco Cicchella, che si esibirà in uno spettacolo unico eda vivere per i visitatori dell’evento. Ci siamo,– non solo mozzarella si appresta a regalare unend di gusto, di spettacolo e di cultura di filiera ai napoletani

Pubblicità

teatrolafenice : Adesso è tutto pronto, manchiamo noi e voi per celebrare il nostro ritorno a Piazza San Marco. Come saprete, questa… - LuigiBrugnaro : ?? Tutto è pronto! Alle 21:00 il concerto del @teatrolafenice in Piazza San Marco con i 'Carmina burana' di Carl Or… - OfficialSSLazio : ?? Tutto pronto per #LazioAuronzo! #CMonEagles ?? - rkivexcalum : CAPITO IO MI AMMAZZO X LUI TUTTO PRONTO SUPER FELICE DI ANDARE - itssjwekwe : amore Yoongi era tutto pronto ad andare al party, voleva anche truccarsi come si deve e si è beccato la febbre ???? -