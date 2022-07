Pedullà: “Contatti tra Monza e Inter per Gagliardini” (Di venerdì 15 luglio 2022) Novità sul mercato in uscita dell’Inter Novità sul mercato dell’Inter arrivano dal noto esperto Alfredo Pedullà. Secondo quanto riportato dal giornalista sul proprio profilo Twitter e sul suo sito, il Monza nelle ultime ore avrebbe avviato i Contatti con i nerazzurri per Roberto Gagliardini. “Il centrocampista ha saltato l’amichevole di Lugano per precauzione, dovrebbe essere a disposizione per la gara di domenica contro il Monaco. Ma intanto il Monza ha fatto un tentativo concreto, in attesa di una risposta. Ricordiamo che il contratto di Gagliardini con l’Inter è in scadenza il prossimo giugno”. si legge sul sito ufficiale del giornalista. #Monza, Contatti nelle ultime ore per ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) Novità sul mercato in uscita dell’Novità sul mercato dell’arrivano dal noto esperto Alfredo. Secondo quanto riportato dal giornalista sul proprio profilo Twitter e sul suo sito, ilnelle ultime ore avrebbe avviato icon i nerazzurri per Roberto. “Il centrocampista ha saltato l’amichevole di Lugano per precauzione, dovrebbe essere a disposizione per la gara di domenica contro il Monaco. Ma intanto ilha fatto un tentativo concreto, in attesa di una risposta. Ricordiamo che il contratto dicon l’è in scadenza il prossimo giugno”. si legge sul sito ufficiale del giornalista. #nelle ultime ore per ...

