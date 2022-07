Lorenzo Suraci commenta i dati TER | “Il pubblico di RTL 102 5 sempre più nomade e digitale”

Pubblicità

Il Gruppo guidato dae RadioMediaset hanno attivato un accordo con Nielsen per la misurazione degli ascolti digitali; Radio Zeta debutta nella rilevazione dei network nazionali Primo semestre 2022, crescono ..."L'accesso e la fruizione dei contenuti dell'offerta del gruppo "Rtl 102.5" in analogico - digitale hanno infranto i confini dell'ascolto tradizionale", afferma( nella foto ), ...RTL 102.5 si riconferma leader anche nel primo semestre del 2022: abbiamo raggiunto telefonicamente il Presidente Lorenzo Suraci per commentare con lui l'importante risultato. Il 14 luglio sono stati ...Nei primi sei mesi dell'anno crescono gli ascolti radiofonici giornalieri (+1.3%) e salgono a quota 33.646.000. Boom di Radio Kiss Kiss (+20%) ...