L'Arabia Saudita apre il suo cielo, cominciando da Israele (Di venerdì 15 luglio 2022) Un passo verso la normalizzazione dell'area mediorientale, questo rappresenta la decisione dell'Arabia Saudita di consentire a tutti i voli commerciali da e per Israele di utilizzare il suo spazio aereo, aprendolo però anche ad altri collegamenti. Tra le ricadute del provvedimento, gli appartenenti alla minoranza musulmana che vivono in Israele potranno prendere voli diretti verso l'Arabia per partecipare al pellegrinaggio alla Mecca, e questo costituisce un fatto storico. La piccola rivoluzione arriva sulla scia della visita del presidente degli Stati Uniti Joe Biden in Israele, da dove l'Air force One stamattina ha in programma la partenza con destinazione Gedda. Prima della visita, funzionari statunitensi hanno lavorato per approfondire il coordinamento della ...

fabiochiusi : Dallo Sri Lanka all'Inghilterra la democrazia non se la sta passando molto bene, dice Renzi. Solo in Arabia Saudi… - Agenzia_Ansa : L'Arabia Saudita ha annunciato l'apertura del proprio spazio aereo a tutti i vettori civili internazionali, compres… - ilpost : L’Arabia Saudita ha aperto il proprio spazio aereo anche ai voli da e per Israele - Luanastretti1 : RT @Democraticoh: Per la vostra gioia il presidente non si ricorda dove si trova ?? 'Sono venuto in Arabia Saudita per aiutare a diffondere… - nadurnet : @noianononhodet1 @Skysurfer72 sempre stato favorevole ad occupare l'Arabia Saudita e mandare i vari sultani a lavorare nei campi. -