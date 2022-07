La crisi e il miracolo politico di Mattarella (Di venerdì 15 luglio 2022) Un silenzio che lasciava sperare un miracolo seguito invece dalla conferma delle dimissioni di Draghi. Per ore apparentemente tutto tace nei palazzi delle istituzioni, dopo il vulnus irresponsabile dei grillini che al Senato non hanno votato la fiducia al governo del quale continuano a far parte, col clamoroso caso al limite dell’indecenza istituzionale del ministro Patuanelli che non ha votato la fiducia a sé stesso. Il passaggio decisivo è stato quello del colloquio di un’ora al Quirinale fra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Mario Draghi. Sull’evidenza dell’ampio voto di fiducia, 172 voti, ovvero la maggioranza assoluta rispetto ai 321 senatori, pur senza il voto dei 5 Stelle, si potrebbe essere sviluppata la considerazione del Capo dello Stato che, in un momento così cruciale per il Paese, il governo non poteva certo ... Leggi su formiche (Di venerdì 15 luglio 2022) Un silenzio che lasciava sperare unseguito invece dalla conferma delle dimissioni di Draghi. Per ore apparentemente tutto tace nei palazzi delle istituzioni, dopo il vulnus irresponsabile dei grillini che al Senato non hanno votato la fiducia al governo del quale continuano a far parte, col clamoroso caso al limite dell’indecenza istituzionale del ministro Patuanelli che non ha votato la fiducia a sé stesso. Il passaggio decisivo è stato quello del colloquio di un’ora al Quirinale fra il Presidente della Repubblica Sergioe il premier Mario Draghi. Sull’evidenza dell’ampio voto di fiducia, 172 voti, ovvero la maggioranza assoluta rispetto ai 321 senatori, pur senza il voto dei 5 Stelle, si potrebbe essere sviluppata la considerazione del Capo dello Stato che, in un momento così cruciale per il Paese, il governo non poteva certo ...

