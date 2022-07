Governo | Die Welt | “Crisi più assurda | M5S irresponsabili”

(Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ladipiù”. A scriverlo è il quotidiano tedesco Diein un lungo articolo sullapolitica italiana, in cui accusa il Movimento 5 Stelle di “non preoccuparsi dei contenuti, ma di voler solo ottenere voti attraverso la protesta”. Per il giornale, è “assurdo rovesciare ila causa della disputa su un impianto di incenerimento dei rifiuti”. L’andamento negativo del mercato azionario “è solo un piccolo assaggio di ciò che l’Italia può aspettarsi se Draghi si dimetterà davvero”, nota il giornale. “Lo scoppio della guerra in Ucraina e l’elevata inflazione stanno causando un arresto della crescita economica che, insieme all’aumento dei tassi di interesse, può mettere a rischio la stabilità del bilancio italiano nel lungo periodo. In ...

Anche Le Monde sottolinea che "l'incertezza sul futuro delDraghi non ha mancato di ... Dall'Austria,Presse condivide la preoccupazione di un possibile contagio dell'instabilità italiana: "...Una lettura simile è quella del quotidianoWelt, che titola: 'Questa crisi dipotrebbe mettere in pericolo l'intera zona euro '. Leggi Anche Crisi di, le dimissioni di Draghi ...(Adnkronos) – “La crisi di governo più assurda”. A scriverlo è il quotidiano tedesco Die Welt in un lungo articolo sulla crisi politica italiana, in cui accusa il Movimento 5 Stelle di “non ...Dall’Austria, Die Presse condivide la preoccupazione di un possibile contagio ... sotto controllo i suoi ministri nella coalizione fino alla fine. Questa forma di governo, con Draghi come ‘padre’, ha ...