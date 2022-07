Governo, Di Maio: “Con veti o bandierine niente esecutivo Draghi prossima settimana” (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – “Se i partiti, come hanno fatto oggi, continueranno a esibire bandierine o veti, non credo che avremo un Governo la prossima settimana”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di ‘In Onda’, lanciando un appello ai partiti in vista della ‘verifica parlamentare’ della prossima settimana a seguito della crisi del Governo Draghi. “Ci prepariamo ad affrontare un momento critico per il Paese nel quale abbiamo bisogno di un Governo con tutta la capacità di poter approvare i provvedimenti emergenziali per sostenere le emergenze economiche. Quindi è molto importante che ci sia un atto di maturità e responsabilità delle forze politiche, altrimenti si scioglieranno le Camere e, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – “Se i partiti, come hanno fatto oggi, continueranno a esibire, non credo che avremo unla”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, ospite di ‘In Onda’, lanciando un appello ai partiti in vista della ‘verifica parlamentare’ dellaa seguito della crisi del. “Ci prepariamo ad affrontare un momento critico per il Paese nel quale abbiamo bisogno di uncon tutta la capacità di poter approvare i provvedimenti emergenziali per sostenere le emergenze economiche. Quindi è molto importante che ci sia un atto di maturità e responsabilità delle forze politiche, altrimenti si scioglieranno le Camere e, ...

Pubblicità

HuffPostItalia : C'è un responsabile della crisi di Governo: è Luigi Di Maio - fattoquotidiano : Governo, De Masi: “La mossa di Conte è necessaria per far sopravvivere il M5s. Se rientra Di Battista, arrivano al… - ignaziocorrao : La dipartita (molto tardiva) del m5s dall’accozzaglia di governo è responsabilità di Di Maio e chi lo ha aiutato a… - giorgiovascotto : RT @dariodangelo91: #DiMaio: 'Il #M5s forse pensava che #Draghi si mettesse anche lui a cercare qualche Ciampolillo per far reggere il gove… - Baron_AMMassa : @ItaliaViva @matteorenzi MA STIA ZITTO CRITICA IL MOVIMENTO QUANDO INVECE DOVEVA FAR CADERE IL GOVERNO E TOGLIERE LA POLTRONA A DI MAIO. -