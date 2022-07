Dipendenti comunali, stipendi in rialzo del 5%. Dalle multe la pensione ai vigili (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo i ministeri e la Sanità, è la volta degli Enti locali. L?Aran, l?agenzia che tratta per il governo il rinnovo dei contratti pubblici con i sindacati, sta provando ad... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo i ministeri e la Sanità, è la volta degli Enti locali. L?Aran, l?agenzia che tratta per il governo il rinnovo dei contratti pubblici con i sindacati, sta provando ad...

Pubblicità

Paperellaaa : @TiffanyHurling @Larisa40765958 in Italia andrebbero presi a frustate in pubblica piazza tutti ma proprio tutti i d… - Paperellaaa : @Alina29430216 @OrtigiaP in Italia andrebbero presi a frustate in pubblica piazza tutti ma proprio tutti i dipenden… - Paperellaaa : @ilgiornale in Italia andrebbero presi a frustate in pubblica piazza tutti ma proprio tutti i dipendenti pubblici,… - HaruhiBlack : Ha, tra i comuni italiani, un primato: quello degli scioglimenti per infiltrazioni della criminalità organizzate.… - Paperellaaa : @ImolaOggi in Italia andrebbero presi a frustate in pubblica piazza tutti ma proprio tutti i dipendenti pubblici, p… -