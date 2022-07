Dimaro - Le ultime in casa Napoli (Di venerdì 15 luglio 2022) Settimo giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro, gli azzurri hanno svolto una seduta mattutina sul campo di Carciato. Ecco il report della Ssc Napoli : "Il gruppo dopo una prima fase di attivazione tra palestra e campo ha svolto lavoro aerobico. A seguire torneo di calcio tennis. Olivera ha svolto l'intera seduta in gruppo. Folorunsho, Gaetano e Petagna dopo una prima parte di lavoro in gruppo hanno svolto lavoro in palestra". Sul fronte calciomercato il Napoli sta provando a convincere Paulo Dybala, come riporta il Corriere del Mezzogiorno , Luciano spalletti è pronto a costruire intorno al talento argentino un progetto tecnico. L' attaccante non ha ancora deciso il suo futuro, l'Inter rimane in pole se riesce a sbloccare alcune situazioni di mercato. Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 15 luglio 2022) Settimo giorno di ritiro per il, gli azzurri hanno svolto una seduta mattutina sul campo di Carciato. Ecco il report della Ssc: "Il gruppo dopo una prima fase di attivazione tra palestra e campo ha svolto lavoro aerobico. A seguire torneo di calcio tennis. Olivera ha svolto l'intera seduta in gruppo. Folorunsho, Gaetano e Petagna dopo una prima parte di lavoro in gruppo hanno svolto lavoro in palestra". Sul fronte calciomercato ilsta provando a convincere Paulo Dybala, come riporta il Corriere del Mezzogiorno , Luciano spalletti è pronto a costruire intorno al talento argentino un progetto tecnico. L' attaccante non ha ancora deciso il suo futuro, l'Inter rimane in pole se riesce a sbloccare alcune situazioni di mercato.

